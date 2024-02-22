В Госдуме попросили проверить участников БДСМ-встречи в Доме офицеров в Екатеринбурге

С таким предложением выступил Сергей Миронов. Он настаивает, что участников того мероприятия нужно проверить на «отношение к воинской обязанности и налоговую дисциплину». Он сказал, что подобные мероприятия во время СВО неуместны и являются «прямым вызовом обществу».