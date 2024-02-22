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В Екатеринбурге проверят участников БДСМ-вечеринки

В Госдуме попросили проверить участников БДСМ-встречи в Доме офицеров в Екатеринбурге

22 февраля 2024, 07:01
Фото: 1MI

В Екатеринбурге проверят участников БДСМ-вечеринки

Участников и организаторов мероприятий с элементами БДСМ, которые прошли в окружном Доме офицеров Екатеринбурга в конце прошлого года, могут проверить.

С таким предложением выступил Сергей Миронов. Он настаивает, что участников того мероприятия нужно проверить на «отношение к воинской обязанности и налоговую дисциплину». Он сказал, что подобные мероприятия во время СВО неуместны и являются «прямым вызовом обществу».

Напомним, что мероприятия с элементами БДСМ прошли в библиотеке ОДО. Об этой вечеринке стало известно впервые в январе 2024 года из сюжета федерального канала.

Сама вечеринка состоялась еще в конце 2023 года. Тогда журналисты пришли к одному из участников мероприятия, декану журфака УрФУ Ивану Некрасова, на рабочее место.

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#Происшествия#Проверка#Вечеринка#Екатеринбург#Дарья Сорокина#БДСМ#Дом офицеров
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