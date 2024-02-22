В Госдуме попросили проверить участников БДСМ-встречи в Доме офицеров в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
С таким предложением выступил Сергей Миронов. Он настаивает, что участников того мероприятия нужно проверить на «отношение к воинской обязанности и налоговую дисциплину». Он сказал, что подобные мероприятия во время СВО неуместны и являются «прямым вызовом обществу».
Напомним, что мероприятия с элементами БДСМ прошли в библиотеке ОДО. Об этой вечеринке стало известно впервые в январе 2024 года из сюжета федерального канала.
Сама вечеринка состоялась еще в конце 2023 года. Тогда журналисты пришли к одному из участников мероприятия, декану журфака УрФУ Ивану Некрасова, на рабочее место.