В Нижнем Тагиле благоустроят исторический центр Дзержинского района

В комментариях на площадке для онлайн-голосования люди писали о плохом состоянии исторического центра города. Во время ремонта, который начнется весной, подрядчики полностью переделают систему освещения, площадь вымостят бетонными плитами, а постамент памятника и подпорные стены облицуют гранитом.