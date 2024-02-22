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Published Сегодня, 11:51

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Updated Сегодня, 11:53

Благоустроенное пространство появится в историческом центре Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле благоустроят исторический центр Дзержинского района

22 февраля 2024, 11:51
Фото: 1MI

Благоустроенное пространство появится в историческом центре Нижнего Тагила

Сейчас на площади в Нижнем Тагиле почти нет освещения, покрытие разрушено, а облицовка памятника находится в плачевном состоянии

За то, чтобы привести в порядок площадь перед Машистроительным техникумом в Дзержинском районе, проголосовали более 40 тысяч тагильчан, сообщает мэрия Нижнего Тагила.

В комментариях на площадке для онлайн-голосования люди писали о плохом состоянии исторического центра города. Во время ремонта, который начнется весной, подрядчики полностью переделают систему освещения, площадь вымостят бетонными плитами, а постамент памятника и подпорные стены облицуют гранитом.

Вместе с тем при проведении работ привычный облик площади кардинально нарушен не будет: например, планируется сохранить 16 уникальных голубых елей, которые любят горожане.

Разработчики проекта из «Тагилгражданпроектстрой» обещают, что новое обществненое пространство будет современным, комфортным и функциональным, но вместе с тем останется единым целым со зданием Машиностроительного техникума, построенного в стиле «сталинского ампира».

Напомним, что общественные пространства в российских городах приводят в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В Нижнем Тагиле власти начали борьбу с бесхозными гаражами.

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