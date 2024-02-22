В Нижнем Тагиле благоустроят исторический центр Дзержинского района

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
За то, чтобы привести в порядок площадь перед Машистроительным техникумом в Дзержинском районе, проголосовали более 40 тысяч тагильчан, сообщает мэрия Нижнего Тагила.
В комментариях на площадке для онлайн-голосования люди писали о плохом состоянии исторического центра города. Во время ремонта, который начнется весной, подрядчики полностью переделают систему освещения, площадь вымостят бетонными плитами, а постамент памятника и подпорные стены облицуют гранитом.
Вместе с тем при проведении работ привычный облик площади кардинально нарушен не будет: например, планируется сохранить 16 уникальных голубых елей, которые любят горожане.
Разработчики проекта из «Тагилгражданпроектстрой» обещают, что новое обществненое пространство будет современным, комфортным и функциональным, но вместе с тем останется единым целым со зданием Машиностроительного техникума, построенного в стиле «сталинского ампира».
Напомним, что общественные пространства в российских городах приводят в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В Нижнем Тагиле власти начали борьбу с бесхозными гаражами.