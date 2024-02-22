В Нижнем Тагиле школьники доказали, что «Готовы к труду и обороне»

Этап зимнего фестиваля ГТО проходил в нижнетагильском ФОК «Президентский». Юные любители физкультуры и спорта демонстрировали свою физподготовку в личном и командном зачетах. В итоге победила команда нижнетагильской гимназии №18. Об этом образовательное учреждение сообщает в соцсетях.