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Updated Сегодня, 13:19

В Нижнем Тагиле завершился зимний фестиваль ГТО

В Нижнем Тагиле школьники доказали, что «Готовы к труду и обороне»

22 февраля 2024, 11:12
Фото: гимназия №18 Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле завершился зимний фестиваль ГТО

На завершившемся в Нижнем Тагиле Зимнем фестивале ГТО безоговорочную победу в командном зачете одержала команда лицея №18.

Этап зимнего фестиваля ГТО проходил в нижнетагильском ФОК «Президентский». Юные любители физкультуры и спорта демонстрировали свою физподготовку в личном и командном зачетах. В итоге победила команда нижнетагильской гимназии №18. Об этом образовательное учреждение сообщает в соцсетях.

Ребята показали отличные результаты в челночном беге на 30 метров, наклонах, прыжках, подтягивании и отжимании.

Как сообщает на своей странице Центр тестирования ВФСК ГТО Нижнего Тагила, победители получат возможность представлять свой город на областном этапе. Он по традиции пройдет на горнолыжном курорте «Белая гора».

Ранее стало известно об успехе тагильчан на соревнованиях по спортивной гимнастике «Февральские метели».

Фото: гимназия №18 Нижнего Тагила
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#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Победа#Нормы ГТО#ГТО#Физкультура#Гимназия#Нормативы#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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