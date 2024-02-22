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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Против мужчины, избившего девочку в тагильском трамвае, открыто уголовное дело

В Нижнем Тагиле ударивший ребенка в трамвае мужчина ответит по уголовной статье

22 февраля 2024, 12:31
Фото: 1MI

Против мужчины, избившего девочку в тагильском трамвае, открыто уголовное дело

Происшествие в Нижнем Тагиле взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В Нижнем Тагиле СК установит обстоятельства инцидента в трамвае, во время которого мужчина избил 17-летнюю девочку. Против него уже открыто уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ.

Установлено, что мужчина начал угрожать подростку, так как она отказалась уступать ему место. Когда угрозы не подействовали, он нанес ей удар кулаком по голове. За девушку вступился очевидец.

Теперь пассажиру трамвая придется ответить по статье 116 УК «Побои».

В Каменске-Уральском избили и ограбили ветерана СВО.

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