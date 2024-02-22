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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Пожилой водитель сбил пешехода в Нижней Туре

В Нижней Туре машина сбила с ног 23-летнюю девушку

22 февраля 2024, 13:03
Фото: ГИБДД Свердловской области

Пожилой водитель сбил пешехода в Нижней Туре

В Нижней Туре 64-летний водитель сбил 23-летнюю девушку. Это произошло вечером 21 февраля.

Водитель ехал на машине марки ВАЗ-2112. Он ехал в сторону улицы Чкалова. В этот момент по переходу дорогу переходила девушка. Водитель сбил ее.

Пострадавшую госпитализировали с травмами в одну из местных больниц. В ГИБДД отметили, что у автомобилиста стаж управления авто — 19 лет. Он был трезвым.

Мужчина рассказал инспекторам, что не заметил горожанку — на ней не было никаких отражающих свет элементов. Проводится проверка.

Ранее из-за яркого солнца водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе.

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#Происшествия#ДТП#Девушка#Нижняя Тура#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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