В Нижней Туре машина сбила с ног 23-летнюю девушку

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Водитель ехал на машине марки ВАЗ-2112. Он ехал в сторону улицы Чкалова. В этот момент по переходу дорогу переходила девушка. Водитель сбил ее.
Пострадавшую госпитализировали с травмами в одну из местных больниц. В ГИБДД отметили, что у автомобилиста стаж управления авто — 19 лет. Он был трезвым.
Мужчина рассказал инспекторам, что не заметил горожанку — на ней не было никаких отражающих свет элементов. Проводится проверка.
Ранее из-за яркого солнца водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе.