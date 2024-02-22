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Published Сегодня, 08:49

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В России предлагается поощрять врачей за убеждения об отказе об абортах

В России могут ввести Вифлеемский сертификат

22 февраля 2024, 08:49
Фото: 1MI

В России предлагается поощрять врачей за убеждения об отказе об абортах

В России могут ввести Вифлеемский сертификат — это мера вознаграждения для медиков, которые убедят женщин не прерывать беременность.

Уже в 11 регионов РФ объявили о борьбе с абортами, отмечает Newia.

В частных клиниках могут ввести частичный или полный запрет на эту процедуру. По данным властей, бывает, что некоторые специалисты специально подталкивают сомневающуюся женщину к аборту ради того, чтобы получить деньги, ведь в частных клиниках это платная процедура.

Также у них имеется статистика, согласно которой количество абортов в частных клиниках большее, чем в государственных.

Недобросовестных медработников могут начать штрафовать, а тех, кто отговорил женщин от абортов, награждать. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Стоимость такого сертификата, предположительно, будет такой же, как и цена аборта.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге профессор рассказал, как заставить россиянок отказаться от абортов.

Регионы поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках
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#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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