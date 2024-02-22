В России могут ввести Вифлеемский сертификат

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Уже в 11 регионов РФ объявили о борьбе с абортами, отмечает Newia.
В частных клиниках могут ввести частичный или полный запрет на эту процедуру. По данным властей, бывает, что некоторые специалисты специально подталкивают сомневающуюся женщину к аборту ради того, чтобы получить деньги, ведь в частных клиниках это платная процедура.
Также у них имеется статистика, согласно которой количество абортов в частных клиниках большее, чем в государственных.
Недобросовестных медработников могут начать штрафовать, а тех, кто отговорил женщин от абортов, награждать. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Стоимость такого сертификата, предположительно, будет такой же, как и цена аборта.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге профессор рассказал, как заставить россиянок отказаться от абортов.