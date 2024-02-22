В России могут ввести Вифлеемский сертификат

В частных клиниках могут ввести частичный или полный запрет на эту процедуру. По данным властей, бывает, что некоторые специалисты специально подталкивают сомневающуюся женщину к аборту ради того, чтобы получить деньги, ведь в частных клиниках это платная процедура.