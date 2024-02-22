tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Владимир Путин привел в пример школу №32 в Нижнем Тагиле

Владимир Путин похвалил школу №32 в Нижнем Тагиле

22 февраля 2024, 09:10
Фото: 1MI

Владимир Путин привел в пример школу №32 в Нижнем Тагиле

Президент России Владимир Путин провел совещание о ходе реализации программы капремонта учебных учреждений. В качестве образца для подражания он назвал школу №32.

В этом учреждении он был на прошлой неделе. Владимир Путин отметил, что школа произвела на него хорошее впечатление.

Создано современное пространство для занятий спортом, и для занятий творчеством, и для освоения предметов, — сказал президент.

Отмечается, что программа капремонта школ осуществляется в жизнь по его поручению. На заседании он инициировал продлить ее еще на шесть лет.

Напомним, что в Нижнем Тагиле за последние годы было приведено в порядок восемь учреждений образования. В этом году начнут ремонтировать еще две.

Ранее сообщалось, что новая мебель, установленная в школе №32 была сделана на местном предприятии.

В Екатеринбурге появятся три новые школы и пять детсадов
Узнать подробнее
Читайте также:
Андрей Турчак сообщил о ремонте тысячи школ в 2024 годуВ Нижнем Тагиле весной начнется капитальный ремонт в школе № 33
#Нижний Тагил#Владимир Путин#Свердловская область#Город#Школа#Совещание#Школа №32#Владимир Путинцев#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Учреждение
Подпишитесь
«Только двое подали документы»: в Нижнем Тагиле планируют сносить бесхозные гаражи
Вчера, 14:43
Год Семьи. Когда спорт объединяет
Сегодня, 09:54
Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
Вчера, 10:32
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
20 февраля, 14:46
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
20 февраля, 14:44
Кардиохирург из Нижнего Тагила прооперировал пациента в Луганске
Вчера, 09:58