Владимир Путин похвалил школу №32 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В этом учреждении он был на прошлой неделе. Владимир Путин отметил, что школа произвела на него хорошее впечатление.
Создано современное пространство для занятий спортом, и для занятий творчеством, и для освоения предметов, — сказал президент.
Отмечается, что программа капремонта школ осуществляется в жизнь по его поручению. На заседании он инициировал продлить ее еще на шесть лет.
Напомним, что в Нижнем Тагиле за последние годы было приведено в порядок восемь учреждений образования. В этом году начнут ремонтировать еще две.
Ранее сообщалось, что новая мебель, установленная в школе №32 была сделана на местном предприятии.