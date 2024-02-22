Владимир Путин похвалил школу №32 в Нижнем Тагиле

Отмечается, что программа капремонта школ осуществляется в жизнь по его поручению. На заседании он инициировал продлить ее еще на шесть лет.



Напомним, что в Нижнем Тагиле за последние годы было приведено в порядок восемь учреждений образования. В этом году начнут ремонтировать еще две.