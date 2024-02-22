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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Екатеринбурге мужчина чуть не отрубил ногу парню бывшей жены

Житель Екатеринбурга пытался отрубить ногу новому парню экс-жены

22 февраля 2024, 13:27
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчина чуть не отрубил ногу парню бывшей жены

25-летний житель Екатеринбурга Владислав намеревался отрубить ногу новому мужчине своей экс-супруги. Конфликт разгорелся из-за оскорбления.

Владислав недавно развелся. Общий сын пары остался жить с мамой. С бывшей супругой Влада начал встречаться 21-летний Дима Общался молодой человек и с ребенком, пишет «Урал Мэш».

Влад пытался запретить им общаться, но Дмитрий грубо ответил ему на это. Он обозвал его матерным словом и сказал, что через 10 лет сын будет разочарован в отце.

Разъяренный из-за оскорбления Владислав приехал к Дмитрию в СНТ «Надежда». Там он ударил его обухом по голове, а затем попытался отрезать ногу.

Соседи вовремя сбежались на крики и вызвали полицию. На мужчину завели уголовное дело за покушение. Пострадавший находится в медучреждении.

Ранее сообщалось, что напавших на свердловчанку мужчин проверят на вменяемость в психбольнице.

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