Житель Екатеринбурга пытался отрубить ногу новому парню экс-жены

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Владислав недавно развелся. Общий сын пары остался жить с мамой. С бывшей супругой Влада начал встречаться 21-летний Дима Общался молодой человек и с ребенком, пишет «Урал Мэш».
Влад пытался запретить им общаться, но Дмитрий грубо ответил ему на это. Он обозвал его матерным словом и сказал, что через 10 лет сын будет разочарован в отце.
Разъяренный из-за оскорбления Владислав приехал к Дмитрию в СНТ «Надежда». Там он ударил его обухом по голове, а затем попытался отрезать ногу.
Соседи вовремя сбежались на крики и вызвали полицию. На мужчину завели уголовное дело за покушение. Пострадавший находится в медучреждении.
Ранее сообщалось, что напавших на свердловчанку мужчин проверят на вменяемость в психбольнице.