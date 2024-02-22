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Мужчина в Нижнем Тагиле ударил девочку в трамвае из-за ее отказа уступить место

Житель Нижнего Тагила ударил девочку в трамвае. Она не уступила ему место

22 февраля 2024, 03:17
Фото: 1MI

Мужчина в Нижнем Тагиле ударил девочку в трамвае из-за ее отказа уступить место

В Нижнем Тагиле пассажир трамвая №12 поднял руку девочку, которая не согласилась уступить ему свое место. Инцидент произошел 21 февраля 2024 года.

Мужчина стал грубо требовать у ребенка уступить ему место. Как отметила очевидица, когда девочка отказалась, он стал нецензурно ругаться, а потом ударил ее, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

За девочку вступился полицейский, который ехал домой после работы. После этого в полиции было написано заявление. В ведомстве организовали проверку по факту случившегося. По ее итогам примут соответствующее решение.

Напомним, 10 января 2024 года в Нижнем Тагиле у девочки-подростка при передаче денег водителю выпало несколько монет. Водитель стал ругаться и оскорблять ее, а затем вышел и избил ее.

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