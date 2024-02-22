Житель Нижнего Тагила ударил девочку в трамвае. Она не уступила ему место

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Мужчина стал грубо требовать у ребенка уступить ему место. Как отметила очевидица, когда девочка отказалась, он стал нецензурно ругаться, а потом ударил ее, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
За девочку вступился полицейский, который ехал домой после работы. После этого в полиции было написано заявление. В ведомстве организовали проверку по факту случившегося. По ее итогам примут соответствующее решение.
Напомним, 10 января 2024 года в Нижнем Тагиле у девочки-подростка при передаче денег водителю выпало несколько монет. Водитель стал ругаться и оскорблять ее, а затем вышел и избил ее.