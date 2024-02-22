Жительница Нижней Салды пожаловалась на неизвестного, который заглядывает в окна

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Горожанин сперва долго прохаживался по улице, а затем начал заглядывать в окна. В какой-то момент незнакомца спугнул супруг очевидицы, рассказали в группе ВКонтакте «вСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда».
Первый раз его спугнул муж, поехав по делам, видимо, молодой человек не думал, что он так быстро вернется, — рассказала местная жительница.
На видео заметно, как неизвестный смотрит в одно из окон, а затем убегает в сторону.
Напомним, 17 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестные стреляли в окна жилых домов в Дзержинском районе.
По предположению очевидцев, выстрелы производили из пневматического оружия. Один из местных жителей, чье окно пострадало, просит хулиганов добровольно возместить ущерб.