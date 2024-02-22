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Неизвестный заглядывал в окна в Нижней Салде

Жительница Нижней Салды пожаловалась на неизвестного, который заглядывает в окна

22 февраля 2024, 08:44
Фото: Группа ВКонтакте «вСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда»

Неизвестный заглядывал в окна в Нижней Салде

Женщина, живущая в Нижней Салде, пожаловалась на неизвестного мужчину, который заглядывал в окна. Инцидент произошел 21 февраля 2024 года.

Горожанин сперва долго прохаживался по улице, а затем начал заглядывать в окна. В какой-то момент незнакомца спугнул супруг очевидицы, рассказали в группе ВКонтакте «вСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда».

Первый раз его спугнул муж, поехав по делам, видимо, молодой человек не думал, что он так быстро вернется, — рассказала местная жительница.
Видео: Группа ВКонтакте «вСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда»

На видео заметно, как неизвестный смотрит в одно из окон, а затем убегает в сторону.

Напомним, 17 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестные стреляли в окна жилых домов в Дзержинском районе.

По предположению очевидцев, выстрелы производили из пневматического оружия. Один из местных жителей, чье окно пострадало, просит хулиганов добровольно возместить ущерб.

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