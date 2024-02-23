Чирлидеры Нижнего Тагила не оставили шансов соперникам в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Целую россыпь наград разного достоинства завоевали спортсмены-чирлидеры из Нижнего Тагила. Сборная команда ДДДЮТ и спортивной школы «Тагилстрой» «Уральские звезды» не оставили шансов соперникам из Свердловской области. Соревнования проходили в Верхней Пышме. Об этом сообщает ДДДЮТ.
Тагильчане завоевали сразу семь золотых медалей в разных дисциплинах. Кроме того, у спортсменов из Нижнего Тагила четыре «серебра» и одна «бронза».
При этом прекрасно выступили спортсмены всех возрастных категорий: и дети, и юниоры, и взрослые.
Ранее гимнасты из Нижнего Тагила отличились на областных соревнованиях «Февральские метели».