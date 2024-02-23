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Чирлидеры из Нижнего Тагила взяли множество наград на областных соревнованиях

Чирлидеры Нижнего Тагила не оставили шансов соперникам в Верхней Пышме

23 февраля 2024, 06:32
Фото: МА ДО ДДДЮТ Нижний Тагил

Чирлидеры из Нижнего Тагила взяли множество наград на областных соревнованиях

Чирлидеры «Уральские звезды» из Нижнего Тагила показали класс сразу в семи дисциплинах

Целую россыпь наград разного достоинства завоевали спортсмены-чирлидеры из Нижнего Тагила. Сборная команда ДДДЮТ и спортивной школы «Тагилстрой» «Уральские звезды» не оставили шансов соперникам из Свердловской области. Соревнования проходили в Верхней Пышме. Об этом сообщает ДДДЮТ.

Тагильчане завоевали сразу семь золотых медалей в разных дисциплинах. Кроме того, у спортсменов из Нижнего Тагила четыре «серебра» и одна «бронза».

При этом прекрасно выступили спортсмены всех возрастных категорий: и дети, и юниоры, и взрослые.

Ранее гимнасты из Нижнего Тагила отличились на областных соревнованиях «Февральские метели».

Фото: МА ДО ДДДЮТ Нижний Тагил
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