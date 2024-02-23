Дело о перестрелке в «Гринвиче» суд в Екатеринбурге опять вернул в прокуратуру

Фигуранты уголовного дела подрались и устроили перестрелку в торговом центре 26 ноября 2023 года. Полицейские, которые прибыли на место, сначала задержали одного из них. Однако позднее вопросы появились и ко второму участнику конфликта, который после инцидента попал в больницу.