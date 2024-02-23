Дело о перестрелке в «Гринвиче» суд в Екатеринбурге опять вернул в прокуратуру

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Published Сегодня, 06:34
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В Екатеринбурге суд Ленинского района принял решение вернуть на доработку дело о перестрелке в ТЦ «Гринвич» на доработку, информирует E1.ru.
Фигуранты уголовного дела подрались и устроили перестрелку в торговом центре 26 ноября 2023 года. Полицейские, которые прибыли на место, сначала задержали одного из них. Однако позднее вопросы появились и ко второму участнику конфликта, который после инцидента попал в больницу.
Оба мужчины известны в «мажорных» кругах Екатеринбурга. Друг друга они также хорошо знали. Ссора вспыхнула в кафе. Один из участников драки ударил другого, тот в ответ открыл стрельбу из травмата.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Виновным может грозить до семи лет лишения свободы.
В Нижнем Тагиле неизвестные обстреляли окна многоэтажных домов.