Десятки вакансий: МФЦ Свердловской области ищут новых сотрудников

Как рассказали посетители МФЦ в беседе с журналистами, трудоустройство им начали предлагать прямо во время визита в организацию. Тот факт, что сотрудники в офисы действительно требуются, подтвердили в пресс-службе компании, однако острую кадровую проблему здесь отрицают.