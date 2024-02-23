Десятки вакансий: МФЦ Свердловской области ищут новых сотрудников

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В свердловских многофункциональных центрах ощущается нехватка персонала. В настоящее время в организации открыты 34 вакансии, из них шесть — в Екатеринбурге, пишет E1.ru.
Как рассказали посетители МФЦ в беседе с журналистами, трудоустройство им начали предлагать прямо во время визита в организацию. Тот факт, что сотрудники в офисы действительно требуются, подтвердили в пресс-службе компании, однако острую кадровую проблему здесь отрицают.
На портале по поиску работы зарплата для сотрудника МФЦ в Екатеринбурге указана в размере 31 тысячи рублей. Чуть меньше можно заработать в районах — 23-28 тысяч рублей.
При этом работники должны уметь противостоять стрессовым ситуациям и иметь высокую мотивацию.
Ранее в Нижнем Тагиле придумали, как решить проблему нехватки врачей в медучреждениях города.