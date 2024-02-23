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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

В МФЦ Свердловской области не хватает сотрудников

Десятки вакансий: МФЦ Свердловской области ищут новых сотрудников

23 февраля 2024, 12:30
Фото: 1MI

В МФЦ Свердловской области не хватает сотрудников

От соискателей МФЦ Свердловской области ждут повышенную стрессоустойчивость. Также они должны иметь юридическое образование и уметь хорошо говорить.

В свердловских многофункциональных центрах ощущается нехватка персонала. В настоящее время в организации открыты 34 вакансии, из них шесть — в Екатеринбурге, пишет E1.ru.

Как рассказали посетители МФЦ в беседе с журналистами, трудоустройство им начали предлагать прямо во время визита в организацию. Тот факт, что сотрудники в офисы действительно требуются, подтвердили в пресс-службе компании, однако острую кадровую проблему здесь отрицают.

На портале по поиску работы зарплата для сотрудника МФЦ в Екатеринбурге указана в размере 31 тысячи рублей. Чуть меньше можно заработать в районах — 23-28 тысяч рублей.

При этом работники должны уметь противостоять стрессовым ситуациям и иметь высокую мотивацию.

Ранее в Нижнем Тагиле придумали, как решить проблему нехватки врачей в медучреждениях города.

#Общество#Работа#Трудоустройство#Зарплата#Мфц#Кадры#Вакансии#Екатеринбург#Соискатели#Дарья Бобровицкая
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