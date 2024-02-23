Две медали привезли с областного первенства юные волейболистки из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Две медали завоевали на областном Первенстве по волейболу в Новоуральске две команды девушек до 14 лет из Нижнего Тагила. Об этом сообщает городское управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики.
Команда спортшколы олимпийского резерва «Юпитер» привезла с важных стартов «бронзу». Их коллеги, воспитанницы спортивной школы «Уралочка» имени Н. В. Карполя, сумели взять серебряную медаль.
Всего в областном Первенстве принимали участие 10 команд из Новоуральска, Асбеста, Богдановича и других городов.
Целую россыпь наград привезли с областных соревнований нижнетагильские чирлидеры.