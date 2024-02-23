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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 09:30

Волейболистки из Нижнего Тагила взяли «серебро» и «бронзу» на первенстве области

Две медали привезли с областного первенства юные волейболистки из Нижнего Тагила

23 февраля 2024, 08:36
Фото: Физкультура, спорт и молодежная политика НТ

Волейболистки из Нижнего Тагила взяли «серебро» и «бронзу» на первенстве области

В первенстве Свердловской области принимали участие две женские команды до 14 лет из Нижнего Тагила.

Две медали завоевали на областном Первенстве по волейболу в Новоуральске две команды девушек до 14 лет из Нижнего Тагила. Об этом сообщает городское управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики.

Команда спортшколы олимпийского резерва «Юпитер» привезла с важных стартов «бронзу». Их коллеги, воспитанницы спортивной школы «Уралочка» имени Н. В. Карполя, сумели взять серебряную медаль.

Всего в областном Первенстве принимали участие 10 команд из Новоуральска, Асбеста, Богдановича и других городов.

Целую россыпь наград привезли с областных соревнований нижнетагильские чирлидеры.

Фото: Физкультура, спорт и молодежная политика НТ
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