Дыхание Арктики: Свердловскую область в ночь на 24 февраля подморозит до -25 градусов

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Зима пока не хочет покидать пределы Среднего Урала. В Свердловской области в ночь на субботу, 24 февраля, синоптики вновь обещают мороз до -25 градусов, информирует телеграм-канал «Екатеринбург с огоньком».
Но солнце уже перешло на весенний режим, поэтому днем в регионе будет значительно теплее. Например, в Екатеринбурге 24 февраля, по данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха днем прогреется до -7 градусов.
К концу месяца существенно потеплеет, и температура воздуха в столице региона поднимется днем до отметки в 0 градусов. Ночью 29 февраля ожидается до -4 градусов.
Ранее стало известно, какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года.