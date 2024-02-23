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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

В Свердловской области синоптики обещают 25-градусный мороз

Дыхание Арктики: Свердловскую область в ночь на 24 февраля подморозит до -25 градусов

23 февраля 2024, 07:55
Фото: 1MI

В Свердловской области синоптики обещают 25-градусный мороз

Днем в Екатеринбурге и районах будет значительно теплее.

Зима пока не хочет покидать пределы Среднего Урала. В Свердловской области в ночь на субботу, 24 февраля, синоптики вновь обещают мороз до -25 градусов, информирует телеграм-канал «Екатеринбург с огоньком».

Но солнце уже перешло на весенний режим, поэтому днем в регионе будет значительно теплее. Например, в Екатеринбурге 24 февраля, по данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха днем прогреется до -7 градусов.

К концу месяца существенно потеплеет, и температура воздуха в столице региона поднимется днем до отметки в 0 градусов. Ночью 29 февраля ожидается до -4 градусов.

Ранее стало известно, какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года.

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#Свердловская область#Температура воздуха#Погода#Весна#Мороз#Ночь#День#Екатеринбург#Февраль#Дарья Бобровицкая
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