Есть угроза безопасности полетов: в Нижнем Тагиле обнаружена вышка без подсветки

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Транспортная прокуратура в Нижнем Тагиле обнаружила антенну башенного типа, которая представляет угрозу для полетов воздушных судов, информирует пресс-служба ведомства.
Высота сооружения — 72 метра, однако башня-антенна на Черноисточинском шоссе не имела ограждения с подсветкой, наличие которого обязательно для конструкций подобного типа. Ситуация осложнялась тем, что рядом находились две вертолетные площадки, откуда постоянно производились полеты, в том числе в темное время суток.
В ходе проверки был выявлен собственник башни. Ему вынесли представление об устранении нарушения, которое было исполнено в предписанные сроки.
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