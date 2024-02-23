Есть угроза безопасности полетов: в Нижнем Тагиле обнаружена вышка без подсветки

Высота сооружения — 72 метра, однако башня-антенна на Черноисточинском шоссе не имела ограждения с подсветкой, наличие которого обязательно для конструкций подобного типа. Ситуация осложнялась тем, что рядом находились две вертолетные площадки, откуда постоянно производились полеты, в том числе в темное время суток.