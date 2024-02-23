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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

В Нижнем Тагиле нашли вышку без сигнальных огней

Есть угроза безопасности полетов: в Нижнем Тагиле обнаружена вышка без подсветки

23 февраля 2024, 09:27
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле нашли вышку без сигнальных огней

Сооружение высотою в 72 метра на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле расположено рядом с двумя вертолетными площадками.

Транспортная прокуратура в Нижнем Тагиле обнаружила антенну башенного типа, которая представляет угрозу для полетов воздушных судов, информирует пресс-служба ведомства.

Высота сооружения — 72 метра, однако башня-антенна на Черноисточинском шоссе не имела ограждения с подсветкой, наличие которого обязательно для конструкций подобного типа. Ситуация осложнялась тем, что рядом находились две вертолетные площадки, откуда постоянно производились полеты, в том числе в темное время суток.

В ходе проверки был выявлен собственник башни. Ему вынесли представление об устранении нарушения, которое было исполнено в предписанные сроки.

Ранее Новолялинская прокуратура помогла с запуском рейсового автобуса в поселок Заболотный.

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#Нижний Тагил#Безопасность#Башня#Представление#Транспортная прокуратура#Подсветка#Екатеринбург#Полеты#Вертолеты#Дарья Бобровицкая
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