Отделался штрафом: в Екатеринбурге найден водитель, доверивший руль маленькому сыну

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Автоинспекторы установили личность водителя Nissan, который в среду, 21 февраля, нарушил правила и посадил к себе на колени маленького ребенка в момент управления автомобилем, информирует ГИБДД Екатеринбурга.
Выяснилось, что 34-летний мужчина находился в салоне вместе с женой и сыном. Ребенок, который сидел в детском кресле, плакал, успокоить его не удавалось, поэтому супруга пересадила его на колени к отцу.
Сотрудники ГИБДД провели с водителем профилактическую беседу. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.
Накануне, 22 февраля, автомобиль в Нижней Туре сбил 23-летнюю девушку.