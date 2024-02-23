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Инспекторы ГИБДД в Екатеринбурге нашли водителя, посадившего за руль малыша

Отделался штрафом: в Екатеринбурге найден водитель, доверивший руль маленькому сыну

23 февраля 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney

Инспекторы ГИБДД в Екатеринбурге нашли водителя, посадившего за руль малыша

Житель Екатеринбурга пояснил, что ребенок долго плакал, и его пришлось успокоить нестандартным способом.

Автоинспекторы установили личность водителя Nissan, который в среду, 21 февраля, нарушил правила и посадил к себе на колени маленького ребенка в момент управления автомобилем, информирует ГИБДД Екатеринбурга.

Выяснилось, что 34-летний мужчина находился в салоне вместе с женой и сыном. Ребенок, который сидел в детском кресле, плакал, успокоить его не удавалось, поэтому супруга пересадила его на колени к отцу.

Сотрудники ГИБДД провели с водителем профилактическую беседу. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

Накануне, 22 февраля, автомобиль в Нижней Туре сбил 23-летнюю девушку.

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#Общество#Ребенок#ГИБДД#Штраф#Водитель#Нарушение ПДД#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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