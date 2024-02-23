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Updated Сегодня, 11:58

В Екатеринбурге автоинспекторы поймали водителя в состоянии сильного опьянения

Отмечал праздник: очень пьяного водителя остановили инспекторы ГИБДД в Екатеринбурге

23 февраля 2024, 11:56
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге автоинспекторы поймали водителя в состоянии сильного опьянения

Житель Екатеринбурга находился за рулем в состоянии сильного опьянения. Он признался, что накануне выпил несколько бутылок водки.

В Екатеринбурге сотрудники областной Госавтоинспекции в ходе рейда в пятницу, 23 февраля, остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

Мужчина пояснил, что накануне он отмечал с друзьями наступающий праздник и выпил несколько бутылок водки. На машине он ехал в гости к родственникам.

Проверка на алкотестере показала очень высокий уровень концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,181 мл/л.

На водителя был составлен протокол об административном правонарушении, а его автомобиль эвакуировали на спецстоянку. К родственникам мужчина отправился пешком.

20 февраля автоинспекторы в Екатеринбурге устроили погоню за нарушителем, который ехал в нетрезвом состоянии.

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#Общество#Проверка#ГИБДД#Эвакуация#Рейд#Машина#Алкогольное опьянение#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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