Отмечал праздник: очень пьяного водителя остановили инспекторы ГИБДД в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В Екатеринбурге сотрудники областной Госавтоинспекции в ходе рейда в пятницу, 23 февраля, остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.
Мужчина пояснил, что накануне он отмечал с друзьями наступающий праздник и выпил несколько бутылок водки. На машине он ехал в гости к родственникам.
Проверка на алкотестере показала очень высокий уровень концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,181 мл/л.
На водителя был составлен протокол об административном правонарушении, а его автомобиль эвакуировали на спецстоянку. К родственникам мужчина отправился пешком.
20 февраля автоинспекторы в Екатеринбурге устроили погоню за нарушителем, который ехал в нетрезвом состоянии.