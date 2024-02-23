Попросили на выход: в Екатеринбурге в новых термах провели эвакуацию из-за курения

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Система оповещения включилась в новом термальном комплексе «Юга» в Екатеринбурге в четверг, 22 февраля. Из-за этого в заведении объявили эвакуацию и прекратили обслуживание посетителей, пишет Ura.ru со ссылкой на владельцев комплекса.
Сигнализация сработала в русской бане. Выяснилось, что датчики среагировали, когда несколько посетителей решили покурить в неположенном месте. В итоге в заведение не смогли попасть посетители, которые пришли по объявленной ранее акции и отстояли очередь.
Владельцы уже пообещали им компенсировать испорченный вечер в любой будний день.
Ранее факт курения был зафиксирован на борту самолета Екатеринбург — Москва, нарушителя так и не задержали.