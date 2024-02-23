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Updated Сегодня, 05:30

В Екатеринбурге гостей термального комплекса эвакуировали из-за сигнализации

Попросили на выход: в Екатеринбурге в новых термах провели эвакуацию из-за курения

23 февраля 2024, 05:24
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге гостей термального комплекса эвакуировали из-за сигнализации

В Екатеринбурге из-за курящих в неположенном месте гостей в баню не попали посетители, которые пришли по акции и отстояли очередь.

Система оповещения включилась в новом термальном комплексе «Юга» в Екатеринбурге в четверг, 22 февраля. Из-за этого в заведении объявили эвакуацию и прекратили обслуживание посетителей, пишет Ura.ru со ссылкой на владельцев комплекса.

Сигнализация сработала в русской бане. Выяснилось, что датчики среагировали, когда несколько посетителей решили покурить в неположенном месте. В итоге в заведение не смогли попасть посетители, которые пришли по объявленной ранее акции и отстояли очередь.

Владельцы уже пообещали им компенсировать испорченный вечер в любой будний день.

Ранее факт курения был зафиксирован на борту самолета Екатеринбург — Москва, нарушителя так и не задержали.

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#Общество#Эвакуация#Акция#Баня#Курение#Екатеринбург#Пожарная сигнализация#Дарья Бобровицкая
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