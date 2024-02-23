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Омбудсмен Мороков: девушка, которую ставили на колени в колледже, в порядке

Стало известно о состоянии студентки, которую в Каменске-Уральском ставили на колени

23 февраля 2024, 09:48
Фото: 1MI

Омбудсмен Мороков: девушка, которую ставили на колени в колледже, в порядке

Происшествие в колледже Каменска-Уральска, где преподаватель применял нестандартные воспитательные методы, расследует комиссия.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал в беседе с РБК о состоянии студентки, которую педагог в колледже заставлял стоять на коленях.

Напомним, что инцидент произошел в техникуме торговли и сервиса в Каменске-Уральском, где сотрудник полиции Иван Корсак, педагог по совместительству, особыми методами воспитывал двух несовершеннолетних девушек.

Одну из них полицейский заставил встать на колени, другую ударил ремнем. Также студенты рассказывали, что преподаватель заставлял учащихся отжиматься.

Сейчас девушка, которую ставили на колени, чувствует себя нормально, она ходит на занятия.

По словам Морокова, инциденту в техникуме будет дана самая тщательная оценка. Расследованием занимается специально созданная комиссия.

Ранее стало известно, что собственную проверку по происшествию в Каменске-Уральском проводит полиция.

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