tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля 2024, 07:31

Published 23 февраля 2024, 07:31

Modified 23 февраля 2024, 07:33

Updated 23 февраля 2024, 07:33

В Свердловской области повысят размер субсидии на оплату ЖКХ

Субсидия на оплату ЖКХ в Свердловской области вырастет на 1-4%

23 февраля 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области повысят размер субсидии на оплату ЖКХ

Размер субсидии по закону зависит от величины действующих в каждом отдельно взятом районе Свердловской области тарифов.

В областном правительстве произвели перерасчет регионального стандарта ЖКХ. Теперь свердловчане могут ожидать повышения субсидии на оплату коммуналки, сообщает департамент информполитики.

Субсидия подрастет во всех муниципалитетах от 1 до 4%. Итоговая сумма будет зависеть от действующих в районах и городских округах тарифов.

Напомним, что россияне не должны платить за коммуналку более 22% от дохода семьи. Если же он равен прожиточному минимуму или меньше его, то цифра не может превышать 12%.

Льготу сегодня получают 93 тысяч семей области. В 2024 году власти региона намерены потратить на компенсацию расходов по ЖКХ порядка 2,3 млрд рублей.

Ранее в России предложили ограничить оплату коммуналки 10% общих доходов семьи.

Читайте также:
Свердловчане вдвое больше заплатили за отопление в декабре 2023 годаПлатежку в 20 тысяч рублей получила жительница ЕкатеринбургаТребование снизить тарифы на свет для жителей Свердловской области признали законным
#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#ЖКХ#Коммунальные платежи#Коммунальные услуги#Областное правительство#Оплата ЖКХ#Субсидия#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика