Субсидия на оплату ЖКХ в Свердловской области вырастет на 1-4%

Posted 23 февраля 2024, 07:31
Published 23 февраля 2024, 07:31
Modified 23 февраля 2024, 07:33
Updated 23 февраля 2024, 07:33
В областном правительстве произвели перерасчет регионального стандарта ЖКХ. Теперь свердловчане могут ожидать повышения субсидии на оплату коммуналки, сообщает департамент информполитики.
Субсидия подрастет во всех муниципалитетах от 1 до 4%. Итоговая сумма будет зависеть от действующих в районах и городских округах тарифов.
Напомним, что россияне не должны платить за коммуналку более 22% от дохода семьи. Если же он равен прожиточному минимуму или меньше его, то цифра не может превышать 12%.
Льготу сегодня получают 93 тысяч семей области. В 2024 году власти региона намерены потратить на компенсацию расходов по ЖКХ порядка 2,3 млрд рублей.
Ранее в России предложили ограничить оплату коммуналки 10% общих доходов семьи.