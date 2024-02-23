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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:33

В Свердловской области повысят размер субсидии на оплату ЖКХ

Субсидия на оплату ЖКХ в Свердловской области вырастет на 1-4%

23 февраля 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области повысят размер субсидии на оплату ЖКХ

Размер субсидии по закону зависит от величины действующих в каждом отдельно взятом районе Свердловской области тарифов.

В областном правительстве произвели перерасчет регионального стандарта ЖКХ. Теперь свердловчане могут ожидать повышения субсидии на оплату коммуналки, сообщает департамент информполитики.

Субсидия подрастет во всех муниципалитетах от 1 до 4%. Итоговая сумма будет зависеть от действующих в районах и городских округах тарифов.

Напомним, что россияне не должны платить за коммуналку более 22% от дохода семьи. Если же он равен прожиточному минимуму или меньше его, то цифра не может превышать 12%.

Льготу сегодня получают 93 тысяч семей области. В 2024 году власти региона намерены потратить на компенсацию расходов по ЖКХ порядка 2,3 млрд рублей.

Ранее в России предложили ограничить оплату коммуналки 10% общих доходов семьи.

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#Свердловская область#ЖКХ#Коммунальные платежи#Коммунальные услуги#Областное правительство#Оплата ЖКХ#Субсидия#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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