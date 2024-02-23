У погибшей от отравления газом в Екатеринбурге зоозащитницы Щербаковой остался сын

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
У Александры Щербаковой, зоозащитницы из Екатеринбурга, которая погибла в результате отравления газом вместе со своей 16-летней дочерью, остался еще один ребенок — старший сын. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».
Он проживал в квартире вместе с матерью, но в этот день его не было дома.
Как рассказала коллега погибшей женщины Ольга Новоселова, Александра, как и другие зооволонтеры, держала дома большое количество спасенных животных, так как возможности разместить их в приюте не было.
Напомним, что помимо людей из-за утечки газа погибли четыре кошки, три собаки и морская свинка. Трагедия произошла 18 февраля.
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