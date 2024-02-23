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У погибшей в Екатеринбурге зоозащитницы Александры Щербаковой остался сын

У погибшей от отравления газом в Екатеринбурге зоозащитницы Щербаковой остался сын

23 февраля 2024, 08:29
Фото: «КП — Екатеринбург"/Ольга Новоселова

У погибшей в Екатеринбурге зоозащитницы Александры Щербаковой остался сын

Женщина держала в квартире на улице Тагильской в Екатеринбурге большое количество животных, так как занималась волонтерской деятельностью.

У Александры Щербаковой, зоозащитницы из Екатеринбурга, которая погибла в результате отравления газом вместе со своей 16-летней дочерью, остался еще один ребенок — старший сын. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».

Он проживал в квартире вместе с матерью, но в этот день его не было дома.

Как рассказала коллега погибшей женщины Ольга Новоселова, Александра, как и другие зооволонтеры, держала дома большое количество спасенных животных, так как возможности разместить их в приюте не было.

Напомним, что помимо людей из-за утечки газа погибли четыре кошки, три собаки и морская свинка. Трагедия произошла 18 февраля.

В Кушве СК расследует обстоятельства гибели рабочего в шахте.

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#Происшествия#Животные#Гибель#Зоозащитники#Утечка газа#Бытовой газ#Гибель человека#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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