В Екатеринбурге на продажу выставили ретро-Mercedez за 33 млн рублей

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Объявление о продаже уникального ретро-автомобиля появилось на одной из онлайн-площадок Екатеринбурга. Это машина марки Mercedez-Benz производства 1969 года, пишет «КП — Екатеринбург».
Mercedes-Benz W111 выпускался с 1959 по 1971 годы. По словам владельца, это был первый автомобиль, у которого появилась четырехступенчатая АКПП, особое крепление ремней безопасности и другие современные на тот момент фишки.
Продавец просит за своего «железного коня» 33 миллиона рублей. Такую высокую цену хозяин объясняет тем, что в 2024 году Mercedez был полностью отреставрирован, а внутри у машины — только оригинальные комплектующие.
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