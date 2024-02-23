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Updated Сегодня, 11:08

Элитный автомобиль за 33 млн рублей продают в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на продажу выставили ретро-Mercedez за 33 млн рублей

23 февраля 2024, 11:06
Фото: 1MI

Элитный автомобиль за 33 млн рублей продают в Екатеринбурге

Уникальный «немец», которым владеет житель Екатеринбурга, был произведен в 1969 году.

Объявление о продаже уникального ретро-автомобиля появилось на одной из онлайн-площадок Екатеринбурга. Это машина марки Mercedez-Benz производства 1969 года, пишет «КП — Екатеринбург».

Mercedes-Benz W111 выпускался с 1959 по 1971 годы. По словам владельца, это был первый автомобиль, у которого появилась четырехступенчатая АКПП, особое крепление ремней безопасности и другие современные на тот момент фишки.

Продавец просит за своего «железного коня» 33 миллиона рублей. Такую высокую цену хозяин объясняет тем, что в 2024 году Mercedez был полностью отреставрирован, а внутри у машины — только оригинальные комплектующие.

Ранее эксперты рассказали, какие марки автомобилей лучше всего продаются в Свердловской области.

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