В Екатеринбурге в собственной квартире скончались зоозащитница Щербакова и ее дочь

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
В районе Сортировка в Екатеринбурге найдены мертвыми две женщины — это зоозащитница Александра Щербакова и ее 16-летняя дочь. Об этом сообщает E1.ru.
Известно, что тело матери обнаружили в коридоре, девочка находилась в ванной. Также в квартире, принадлежащей Щербаковой, нашли несколько трупов животных — трех собак, четырех кошек и морской свинки.
По предварительным данным, криминальной подоплеки в смерти людей и животных нет. Причиной гибели могла стать утечка газа из-за неисправного газового оборудования. Погибшая женщина тесно сотрудничала с фондом «Зоозащита».
Прощание с Александрой Щербаковой и ее дочерью состоится в Екатеринбурге 24 февраля.
На прошлой неделе в Екатеринбурге на детской площадке нашли тело пенсионерки.