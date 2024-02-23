tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

В Екатеринбурге нашли мертвой зоозащитницу Щербакову и ее дочь

В Екатеринбурге в собственной квартире скончались зоозащитница Щербакова и ее дочь

23 февраля 2024, 05:40
Фото: «КП — Екатеринбург»

В Екатеринбурге нашли мертвой зоозащитницу Щербакову и ее дочь

Смерть хорошо известной в Екатеринбурге общественницы может быть связан с утечкой газа.

В районе Сортировка в Екатеринбурге найдены мертвыми две женщины — это зоозащитница Александра Щербакова и ее 16-летняя дочь. Об этом сообщает E1.ru.

Известно, что тело матери обнаружили в коридоре, девочка находилась в ванной. Также в квартире, принадлежащей Щербаковой, нашли несколько трупов животных — трех собак, четырех кошек и морской свинки.

По предварительным данным, криминальной подоплеки в смерти людей и животных нет. Причиной гибели могла стать утечка газа из-за неисправного газового оборудования. Погибшая женщина тесно сотрудничала с фондом «Зоозащита».

Прощание с Александрой Щербаковой и ее дочерью состоится в Екатеринбурге 24 февраля.

На прошлой неделе в Екатеринбурге на детской площадке нашли тело пенсионерки.

#Общество#Происшествия#Смерть#ГАЗ#Утечка газа#18+#Екатеринбург#Зоозащитник#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Год Семьи. Когда спорт объединяет
Вчера, 09:54
«Только двое подали документы»: в Нижнем Тагиле планируют сносить бесхозные гаражи
21 февраля, 14:43
Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
21 февраля, 10:32
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
20 февраля, 14:46
Тест о том, насколько хорошо вы знаете о тонкостях службы в армии?
Вчера, 14:21
Новая спортплощадка появится в поселке Уралец Нижнего Тагила
Вчера, 14:53