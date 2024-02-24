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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Юные кинологи из Нижнего Тагила привезли в Петербург танцевальное шоу с собаками

«Ангельские псы» из Нижнего Тагила удивили жюри на фестивале в Санкт-Петербурге

24 февраля 2024, 12:36
Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Юные кинологи из Нижнего Тагила привезли в Петербург танцевальное шоу с собаками

Театрально-танцевальное шоу «Проклятье русалки» воспитанников ГДДЮТ Нижнего Тагила высоко оценили члены жюри.

Юные кинологи из студии «Ангельские псы» для детей с ограниченными возможностями ГДДЮТ Нижнего Тагила вернулись с фестиваля искусств «Яркая музыка», который проходил в Санкт-Петербурге, с дипломом лауреатов первой степени. Об этом сообщает учреждение дополнительного образования.

Ребята представили танцевальное шоу «Проклятье русалки», в котором помимо танцоров участвовали собаки. Необычный номер покорил сердца судей.

В фестивале «Яркая музыка» принимали участие 314 коллектив из разных уголков страны.

Большую коллекцию наград на разных конкурсах также собрали воспитанники мастерской «Волшебное стекло» ГДДЮТ.

Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил
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