«Ангельские псы» из Нижнего Тагила удивили жюри на фестивале в Санкт-Петербурге

Юные кинологи из студии «Ангельские псы» для детей с ограниченными возможностями ГДДЮТ Нижнего Тагила вернулись с фестиваля искусств «Яркая музыка», который проходил в Санкт-Петербурге, с дипломом лауреатов первой степени. Об этом сообщает учреждение дополнительного образования.