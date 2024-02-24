«Ангельские псы» из Нижнего Тагила удивили жюри на фестивале в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Юные кинологи из студии «Ангельские псы» для детей с ограниченными возможностями ГДДЮТ Нижнего Тагила вернулись с фестиваля искусств «Яркая музыка», который проходил в Санкт-Петербурге, с дипломом лауреатов первой степени. Об этом сообщает учреждение дополнительного образования.
Ребята представили танцевальное шоу «Проклятье русалки», в котором помимо танцоров участвовали собаки. Необычный номер покорил сердца судей.
В фестивале «Яркая музыка» принимали участие 314 коллектив из разных уголков страны.
Большую коллекцию наград на разных конкурсах также собрали воспитанники мастерской «Волшебное стекло» ГДДЮТ.