Договор о межведомственном взаимодействии заключили ФОМС и Росздравнадзор

Как отметил председатель ФОМС Илья Баланин, документ направлен на улучшение качества и доступности медицинской помощи. Он добавил, что взаимодействие между организациями позволит контролировать доступность и качество оказанной медицинской помощи застрахованным лицам в сфере ОМС, а также прорабатывать управленческие решения по устранению допущенных нарушений медицинскими организациями.