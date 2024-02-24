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Договор о межведомственном взаимодействии заключили ФОМС и Росздравнадзор

Договор о межведомственном взаимодействии заключили ФОМС и Росздравнадзор

24 февраля 2024, 12:48
Фото: пресс-служба Росздравнадзора
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова подписали официальный документ о сотрудничестве.

Подписи под соглашением они поставили на международной выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ, в рамках дня здоровья, сообщили РИА Новости.

Соответствующее соглашение предусматривает обмен полученными сведениями в ходе контрольно-экспертных мероприятий, проведенных в медорганизациях. В перечень таких сведений войдут данные о мероприятиях в рамках осуществления контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи территориальными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, а также о контрольно-надзорных мероприятиях, осуществляемых территориальными органами Росздравнадзора.

Как отметил председатель ФОМС Илья Баланин, документ направлен на улучшение качества и доступности медицинской помощи. Он добавил, что взаимодействие между организациями позволит контролировать доступность и качество оказанной медицинской помощи застрахованным лицам в сфере ОМС, а также прорабатывать управленческие решения по устранению допущенных нарушений медицинскими организациями.

В конечном итоге совокупные данные лягут в основу для создания единого подхода к контролю и проведению экспертных мероприятий.

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