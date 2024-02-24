Квартира в многоэтажке на Бобкова в Нижнем Тагиле пострадала в результате пожара

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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В Нижнем Тагиле устанавливаются причины пожара в многоэтажном доме на улице Бобкова, где загорелся мусоросборник на первом этаже, информирует нижнетагильский Центр защиты населения и территории.
Известно, что в понедельник, 19 февраля, огонь вспыхнул на первом этаже. В результате пострадала квартира этажом выше, владельцу которой удалось залить пламя до приезда пожарных расчетов. Виновника происшествия устанавливают.
21 февраля пожарные инспекторы провели рейды в трех многоквартирных домах по улице Бобкова. Жильцам напомнили о правилах поведения при возгорании и правильной эксплуатации бытовых приборов.
В Нижнем Тагиле 19 февраля чуть не сгорела заживо пожилая женщина.