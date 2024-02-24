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В ДТП на дороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск погиб 22-летний мужчина

Молодой мужчина погиб в смертельном ДТП на автотрассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск

24 февраля 2024, 07:07
Фото: ГИБДД Свердловской области

В ДТП на дороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск погиб 22-летний мужчина

В результате столкновения двух авто на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск также пострадала 56-летняя женщина, которая была доставлена в больницу.

Смертельная авария с участием двух автомобилей на 31 км трассы произошла вечером в четверг, 22 февраля, информирует ГИБДД Свердловской области.

Предварительно установлено, что женщина-водитель на автомобиле Suzuki на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ 21124». В результате произошло столкновение и иномарка опрокинулась в кювет с правой стороны.

Отечественным автомобилем управлял молодой парень 22 лет. Он получил тяжелейшие травмы и позднее скончался в Березовской ЦРБ. Виновница аварии также получила травмы и оказалась в больнице.

Оба водителя неоднократно привлекались к административной ответственности.

Ранее в ГИБДД рассказали подробности аварии с 7-летним ребенком в Екатеринбурге.

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