Молодой мужчина погиб в смертельном ДТП на автотрассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Смертельная авария с участием двух автомобилей на 31 км трассы произошла вечером в четверг, 22 февраля, информирует ГИБДД Свердловской области.
Предварительно установлено, что женщина-водитель на автомобиле Suzuki на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ 21124». В результате произошло столкновение и иномарка опрокинулась в кювет с правой стороны.
Отечественным автомобилем управлял молодой парень 22 лет. Он получил тяжелейшие травмы и позднее скончался в Березовской ЦРБ. Виновница аварии также получила травмы и оказалась в больнице.
Оба водителя неоднократно привлекались к административной ответственности.
Ранее в ГИБДД рассказали подробности аварии с 7-летним ребенком в Екатеринбурге.