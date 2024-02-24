Топ-3 вакансий с огромными зарплатами назвали в Свердловской области

От 150 до 350 тысяч может заработать в Свердловской области рекрутер. Правда, ежемесячная выручка будет зависеть от выработки: чем больше человек подберет подходящих кандидатов в штат предприятия, тем больше он получит. За одного привлеченного сотрудника вознаграждение составит от 10 до 30 тысяч рублей.