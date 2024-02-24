Топ-3 вакансий с огромными зарплатами назвали в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В Свердловской области самые большие зарплаты получают машинисты буровых установок, рекрутеры и менеджеры по продажам. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Авито. Работа».
Так, зарплата буровика может составить от 250 до 350 тысяч рублей. Соискатель должен иметь опыт работы в этой сфере от трех лет и водительские права категории С.
От 150 до 350 тысяч может заработать в Свердловской области рекрутер. Правда, ежемесячная выручка будет зависеть от выработки: чем больше человек подберет подходящих кандидатов в штат предприятия, тем больше он получит. За одного привлеченного сотрудника вознаграждение составит от 10 до 30 тысяч рублей.
Замыкает тройку самых дорогих вакансий менеджер по продажам электрического оборудования. На этой должности можно получить до 300 рублей в месяц. При этом специалист должен не только быть эффективным продавцом, но и разбираться в тендерной документации.
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