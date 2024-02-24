В число финалистов конкурса «Педагогический дебют» вошли педагоги из Нижнего Тагила

Сразу два педагога из Нижнего Тагила вошли в семерку претендентов на победу в региональном этапе конкурса «Педагогический дебют». В финале 6 марта они поборются за право представлять Свердловскую область на всероссийских соревнованиях, информирует управление образования Нижнего Тагила.