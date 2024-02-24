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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Два педагога из Нижнего Тагила стали финалистами конкурса «Педагогический дебют»

В число финалистов конкурса «Педагогический дебют» вошли педагоги из Нижнего Тагила

24 февраля 2024, 13:28
Фото: управление образования Нижнего Тагила

Два педагога из Нижнего Тагила стали финалистами конкурса «Педагогический дебют»

Два учителя из школ Нижнего Тагила вошли в число сильнейших участников на заочном этапе регионального конкурса «Педагогический дебют».

Сразу два педагога из Нижнего Тагила вошли в семерку претендентов на победу в региональном этапе конкурса «Педагогический дебют». В финале 6 марта они поборются за право представлять Свердловскую область на всероссийских соревнованиях, информирует управление образования Нижнего Тагила.

Защищать интересы города предстоит преподавателю физкультуры и ОБЖ Федору Верниковскому из гимназии №86, а также учительнице начальных классов Екатерине Железковой из гимназии №23.

Региональный этап будет очным. Участники проведут показательные уроки и представят доклад на тему «У меня это хорошо получается».

Самых лучших педагогов по итогам конкурса выдвинут на соискание премии губернатора Свердловской области.

Два учителя из Нижнего Тагила представят город на областном этапе конкурса «Учитель года».

Фото: управление образования Нижнего Тагила
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