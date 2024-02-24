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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием трамвая и отечественного внедорожника

В Екатеринбурге «Уаз-Патриот» протаранил трамвай на проспекте Космонавтов

24 февраля 2024, 11:33
Фото: 1MI

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием трамвая и отечественного внедорожника

«УАЗ-Патриот» столкнулся с трамваем №8. На месте ДТП сразу же образовалась пробка.

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов столкнулись «УАЗ-Патриот» и трамвай, следовавший по маршруту №8. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург».

Транспортные средства столкнулись в районе гипермаркета «Лента». На кадрах видно, что отечественный внедорожник протаранил трамвай со стороны первой двери.

Пассажирам пришлось покинуть салон, а на дороге в этом районе образовалась пробка.

Ранее стало известно о гибели 22-летнего юноши в ДТП на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск.

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#Происшествия#ДТП#Пассажиры#УАЗ#Пробка#Трамвай#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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