В Екатеринбурге «Уаз-Патриот» протаранил трамвай на проспекте Космонавтов

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов столкнулись «УАЗ-Патриот» и трамвай, следовавший по маршруту №8. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург».
Транспортные средства столкнулись в районе гипермаркета «Лента». На кадрах видно, что отечественный внедорожник протаранил трамвай со стороны первой двери.
Пассажирам пришлось покинуть салон, а на дороге в этом районе образовалась пробка.
Ранее стало известно о гибели 22-летнего юноши в ДТП на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск.