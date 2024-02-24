В газовой службе Екатеринбурга прокомментировали утечку в квартире зоозащитницы

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Аварийный вызов в диспетчерскую службу АО «Екатеринбурггаз» в воскресенье, 18 февраля в квартиру Щербаковой на улицу Тагильскую действительно был, однако приехавшая бригада не обнаружила утечки. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В квартире было два газовых прибора — водонагреватель и плита. В ходе опрессовки системы утечку не выявили, а замеры показали отсутствие загазованности.
Таким образом, версия о том, что зоозащитница Щербакова и ее дочь погибли именно от отравления газом, не имеет подтверждения, отметили в «Екатеринбурггазе».
Отмечается также, что дом, где проживала женщина, компания перестала обслуживать в 2019 году, так как УК расторгла договор. Сейчас весь подъезд из предосторожности отключили от газоснабжения, специалисты обследуют внутридомовое газовое оборудование.
Ранее стало известно, что у погибшей Александры Щербаковой остался сын.