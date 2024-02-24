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«Екатеринбурггаз» не подтвердил версию об утечке в квартире зоозащитницы

В газовой службе Екатеринбурга прокомментировали утечку в квартире зоозащитницы

24 февраля 2024, 05:30
Фото: Изображение Midjourney

«Екатеринбурггаз» не подтвердил версию об утечке в квартире зоозащитницы

Давление в бытовых газовых приборах в квартире зоозащитницы Александры Щербаковой в Екатеринбурге не снижалось и загазованности не было.

Аварийный вызов в диспетчерскую службу АО «Екатеринбурггаз» в воскресенье, 18 февраля в квартиру Щербаковой на улицу Тагильскую действительно был, однако приехавшая бригада не обнаружила утечки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В квартире было два газовых прибора — водонагреватель и плита. В ходе опрессовки системы утечку не выявили, а замеры показали отсутствие загазованности.

Таким образом, версия о том, что зоозащитница Щербакова и ее дочь погибли именно от отравления газом, не имеет подтверждения, отметили в «Екатеринбурггазе».

Отмечается также, что дом, где проживала женщина, компания перестала обслуживать в 2019 году, так как УК расторгла договор. Сейчас весь подъезд из предосторожности отключили от газоснабжения, специалисты обследуют внутридомовое газовое оборудование.

Ранее стало известно, что у погибшей Александры Щербаковой остался сын.

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#Происшествия#Проверка#Гибель#Утечка#Бытовой газ#18+#Екатеринбург#Зоозащитник#Газовое оборудование#Дарья Бобровицкая
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