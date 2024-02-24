В Кировграде 25-летний местный житель пропал в День защитника Отечества

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В Кировграде объявлен в розыск 25-летний мужчина, исчезнувший 23 февраля, проинформировали волонтеры «Лизы Алерт».
Известно, что при выходе из дома он надел коричневую куртку и черные штаны. На ногах — берцы черного цвета. Пропавший имеет нормальное телосложение, его рост — 175 см, темные волосы и карие глаза
Молодому человеку постоянно нужна помощь медиков.
Ранее в Екатеринбурге полиция смогла найти мать двоих детей, которая исчезла три месяца назад.