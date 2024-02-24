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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Кировграде ищут молодого человека в черных берцах

В Кировграде 25-летний местный житель пропал в День защитника Отечества

24 февраля 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney

В Кировграде ищут молодого человека в черных берцах

Мужчина, которому постоянно требуется помощь медиков, вышел из дома в Кировграде Свердловской области сутки назад, и с тех пор его никто не видел.

В Кировграде объявлен в розыск 25-летний мужчина, исчезнувший 23 февраля, проинформировали волонтеры «Лизы Алерт».

Известно, что при выходе из дома он надел коричневую куртку и черные штаны. На ногах — берцы черного цвета. Пропавший имеет нормальное телосложение, его рост — 175 см, темные волосы и карие глаза

Молодому человеку постоянно нужна помощь медиков.

Ранее в Екатеринбурге полиция смогла найти мать двоих детей, которая исчезла три месяца назад.

Фото: Лиза Алерт
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#Происшествия#Свердловская область#Поиск#Волонтеры#Кировград#Пропал человек#Лиза Алерт#Медицинская помощь#Дарья Бобровицкая
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