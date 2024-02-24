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В Николо-Павловском под Нижним Тагилом загорелся частный дом с семьей внутри

В Николо-Павловском под Нижним Тагилом семья с ребенком выбралась из горящего дома

24 февраля 2024, 08:42
Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил

В Николо-Павловском под Нижним Тагилом загорелся частный дом с семьей внутри

Возгорание дома в поселке под Нижним Тагилом могло возникнуть из-за замыкания электропроводки.

Семья из трех человек сумела спастись из горящего дома в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом в субботу, 24 февраля. Мужчина, женщина и ребенок эвакуировались самостоятельно, сообщает нижнетагильский отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

В тушении огня участвовали четыре единицы спецтехники и 12 пожарных. Повреждено имущество семьи на площади 112 кв.м — сгорел дом, надводные постройки и автомобиль.

По предварительной версии, пожар возник из-за неисправной электропроводки.

В Нижнем Тагиле квартира в многоэтажке загорелась из-за мусоропровода.

Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил
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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Частный дом#Семья#Электропроводка#Имущество#18+#Екатеринбург#Тушение пожара#Дарья Бобровицкая
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