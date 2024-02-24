В Николо-Павловском под Нижним Тагилом семья с ребенком выбралась из горящего дома

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Published Сегодня, 08:42
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Семья из трех человек сумела спастись из горящего дома в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом в субботу, 24 февраля. Мужчина, женщина и ребенок эвакуировались самостоятельно, сообщает нижнетагильский отдел надзорной деятельности и профилактической работы.
В тушении огня участвовали четыре единицы спецтехники и 12 пожарных. Повреждено имущество семьи на площади 112 кв.м — сгорел дом, надводные постройки и автомобиль.
По предварительной версии, пожар возник из-за неисправной электропроводки.
В Нижнем Тагиле квартира в многоэтажке загорелась из-за мусоропровода.