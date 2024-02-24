В Николо-Павловском под Нижним Тагилом семья с ребенком выбралась из горящего дома

Семья из трех человек сумела спастись из горящего дома в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом в субботу, 24 февраля. Мужчина, женщина и ребенок эвакуировались самостоятельно, сообщает нижнетагильский отдел надзорной деятельности и профилактической работы.