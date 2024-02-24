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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

В Свердловской области ожидается сильный порывистый ветер

Ветер с порывами до 18 м/с ожидается в ряде районов Свердловской области

24 февраля 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области ожидается сильный порывистый ветер

В целом погоду в Свердловской области в последние дни зимы определяет антициклон.

Сильный порывистый ветер накроет целый ряд районов Свердловской области и Екатеринбург в воскресенье, 25 февраля. Об этом в прогнозе, подготовленном по данным оперативных служб региона, сообщает ЕДДС администрации Нижнего Тагила.

Западный и юго-западный ветер с порывами до 18 м/с метеорологи обещают в Северном, Западном и Горнозаводском округах.

Осадков в регионе не ожидается. Ночью сохранятся морозы до -15 градусов, в горах и низинах — до -20. Однако днем воздух местами прогреется до +1 градуса.

Ранее стало известно, какой будет погода в Свердловской области этой весной.

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#Свердловская область#Температура воздуха#Погода#Ветер#Прогноз погоды#Екатеринбург#Антициклон#Порывы ветра#Дарья Бобровицкая
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