Ветер с порывами до 18 м/с ожидается в ряде районов Свердловской области

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Сильный порывистый ветер накроет целый ряд районов Свердловской области и Екатеринбург в воскресенье, 25 февраля. Об этом в прогнозе, подготовленном по данным оперативных служб региона, сообщает ЕДДС администрации Нижнего Тагила.
Западный и юго-западный ветер с порывами до 18 м/с метеорологи обещают в Северном, Западном и Горнозаводском округах.
Осадков в регионе не ожидается. Ночью сохранятся морозы до -15 градусов, в горах и низинах — до -20. Однако днем воздух местами прогреется до +1 градуса.
Ранее стало известно, какой будет погода в Свердловской области этой весной.