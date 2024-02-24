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Published Сегодня, 09:53

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Updated Сегодня, 10:41

Студия «Волшебное стекло» ГДДЮТ Нижнего Тагила получила несколько наград

Воспитанники студии творчества ГДДЮТ стали лауреатами целого ряда конкурсов

24 февраля 2024, 09:53
Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Студия «Волшебное стекло» ГДДЮТ Нижнего Тагила получила несколько наград

Участники программы «Архитекторы стеклянной Вселенной» завоевали призы на региональных и всероссийских конкурсах.

Большую коллекцию наград собрали воспитанники мастерской «Волшебное стекло» ГДДЮТ Нижнего Тагила. Участники программы «Архитекторы стеклянной Вселенной» стали победителями и лауреатами конкурсов разных уровней. Об этом сообщает пресс-служба ГДДЮТ.

Екатерина Роева стала лауреатом первой степени финального тура всероссийского конкурса центра «Эталон» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» за работу «Океан».

Ева Левит победила в финальном туре регионального конкурса центра «Эталон» с работой «Солнышко».

Братья Савелий и Клим Койчевы, участники всероссийского конкурса «Талантливые дети России», одержали победу в номинации «Подарок для папы» с работой «Воспоминания».

А Юлия Калуга завоевала первое место в международном конкурсе Ассоциации педагогов России «Апрель» с поделкой «Грибная тарелка» (номинация «Декоративно-прикладное творчество»).

Руководит студия «Волшебное стекло» ГДДЮТ Нижнего Тагила педагог Елена Климанова.

В Нижнем Тагиле активистка школьного музея ГДДЮТ Елизавета Емельянова завоевала третье место в региональном конкурсе.

Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил
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