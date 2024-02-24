Воспитанники студии творчества ГДДЮТ стали лауреатами целого ряда конкурсов

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Большую коллекцию наград собрали воспитанники мастерской «Волшебное стекло» ГДДЮТ Нижнего Тагила. Участники программы «Архитекторы стеклянной Вселенной» стали победителями и лауреатами конкурсов разных уровней. Об этом сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
Екатерина Роева стала лауреатом первой степени финального тура всероссийского конкурса центра «Эталон» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» за работу «Океан».
Ева Левит победила в финальном туре регионального конкурса центра «Эталон» с работой «Солнышко».
Братья Савелий и Клим Койчевы, участники всероссийского конкурса «Талантливые дети России», одержали победу в номинации «Подарок для папы» с работой «Воспоминания».
А Юлия Калуга завоевала первое место в международном конкурсе Ассоциации педагогов России «Апрель» с поделкой «Грибная тарелка» (номинация «Декоративно-прикладное творчество»).
Руководит студия «Волшебное стекло» ГДДЮТ Нижнего Тагила педагог Елена Климанова.
В Нижнем Тагиле активистка школьного музея ГДДЮТ Елизавета Емельянова завоевала третье место в региональном конкурсе.