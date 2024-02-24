tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Кикбоксер из Нижнего Тагила стал победителем турнира ФКР в Сочи

Вырвал победу: кикбоксер из Нижнего Тагила победил тувинца Салчака на турнире в Сочи

24 февраля 2024, 06:51
Фото: 1MI

Кикбоксер из Нижнего Тагила стал победителем турнира ФКР в Сочи

Чемпион мира по кикбоксингу Иван Булдаков из Нижнего Тагила одержал верх над более титулованным соперником.

Победу уроженца Нижнего Тагила над спортсменом из Тувы Антоном Салчаком в рамках турнира ФКР ПРО 8 в Сочи можно считать знаковой. О триумфе тагильца сообщила Федерация кикбоксинга России.

Поединки претендентов в рамках форума «Кикбоксер 2024» проходят на площадке RED ARENA в Красной Поляне.

Бой между спортсменами проходил на равных, но с небольшим преимуществом воспитанника нижнетагильской спортшколы «Старт» Булдакова. В итоге тагилец, который имеет титул чемпион мира в разделе лоу-кик, одержал верх над соперником.

Отметим, что Антон Салчак является более титулованным спортсменом: он четырехкратный чемпион страны, чемпион Европы и трехкратный чемпион мира.

Как сообщает в анонсовом пресс-релизе ФКР, все поединки турника проходят по правилам К1 и являются рейтинговыми.

Две волейбольные команды Нижнего Тагила завоевали награды Первенства Свердловской области.

25 медалей: подведены итоги II Всероссийской Спартакиады для Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Спортсмен из Нижнего Тагила завоевал медаль в ски-альпинизмеВ Нижнем Тагиле школьники доказали, что «Готовы к труду и обороне»Спортивные гимнасты из Нижнего Тагила взяли награды турнира «Февральские метели»
#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Кикбоксинг#Сочи#Всероссийский турнир#Поединок#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Год Семьи. Когда спорт объединяет
22 февраля, 09:54
25 медалей: подведены итоги II Всероссийской Спартакиады для Свердловской области
Вчера, 13:05
Десятки вакансий: МФЦ Свердловской области ищут новых сотрудников
Вчера, 12:30
В Екатеринбурге на продажу выставили ретро-Mercedez за 33 млн рублей
Вчера, 11:06
Тест «Насколько хорошо вы знаете о тонкостях службы в армии?»
22 февраля, 14:21
Театр танца «Грани» из Нижнего Тагила стал лауреатом фестиваля в Екатеринбурге
Вчера, 11:26