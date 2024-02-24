Вырвал победу: кикбоксер из Нижнего Тагила победил тувинца Салчака на турнире в Сочи

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Победу уроженца Нижнего Тагила над спортсменом из Тувы Антоном Салчаком в рамках турнира ФКР ПРО 8 в Сочи можно считать знаковой. О триумфе тагильца сообщила Федерация кикбоксинга России.
Поединки претендентов в рамках форума «Кикбоксер 2024» проходят на площадке RED ARENA в Красной Поляне.
Бой между спортсменами проходил на равных, но с небольшим преимуществом воспитанника нижнетагильской спортшколы «Старт» Булдакова. В итоге тагилец, который имеет титул чемпион мира в разделе лоу-кик, одержал верх над соперником.
Отметим, что Антон Салчак является более титулованным спортсменом: он четырехкратный чемпион страны, чемпион Европы и трехкратный чемпион мира.
Как сообщает в анонсовом пресс-релизе ФКР, все поединки турника проходят по правилам К1 и являются рейтинговыми.
Две волейбольные команды Нижнего Тагила завоевали награды Первенства Свердловской области.