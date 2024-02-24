Юный житель Нижнего Тагила установил рекорд России в берпи

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Рекорд Российской Федерации в берпи установил 12-летний спортсмен из Нижнего Тагила Матвей Бабайлов. Его результат зафиксирован на официальном сайте реестра рекордов России.
За одну минуту подросток сделал 19 упражнений. Это лучший результат среди его сверстников. Рекорд Матвей установил 28 ноября 2023 года.
Берпи — это упражнение на поддержание хорошей физической формы и выносливости. Предполагает последовательное выполнение трех движений: сначала спортсмен встает в планку, затем отжимается, а затем из глубокого приседа совершает прыжок вверх.
Ранее стало известно, что кикбоксер из Нижнего Тагила не оставил шансов своему сопернику из Республики Тыва на турнире в Сочи.