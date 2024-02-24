Женщину из поселка под Новоуральском развел виртуальный альфонс

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Без денег и без кавалера осталась 36-летняя жительница поселка Верх-Нейвинский под Новоуральском. Она потеряла 826 тысяч рублей, играя на «инвестиционной бирже» по совету мужчины с сайта знакомств. Об инциденте рассказали в полиции Новоуральска.
В ноябре 2023 года женщина начала общаться в приложении с неким Игорем. Он сообщил, что живет в Европе, а деньги на безбедное существование зарабатывает с помощью финансовых операций. Поправить материальное положение он посоветовал и новой знакомой.
Она согласилась, и с ней связался «финансовый консультант», который начал курировать ее сделки на «бирже». Сначала женщина вкладывала собственные средства, но когда кривая дохода пошла вверх, набрала кредитов в банках.
Однако, когда она захотела вывести деньги со счета, с нее дважды потребовали страховой взнос. Тогда потерпевшая поняла, что это обман, и обратилась в полицию.
Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Ранее пенсионерку из Нижнего Тагила аферисты оставили без денег, когда она искала телефон внучки через соцсети.