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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

В Верх-Нейвинске женщина стала жертвой мошенника с сайта знакомств

Женщину из поселка под Новоуральском развел виртуальный альфонс

24 февраля 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney

В Верх-Нейвинске женщина стала жертвой мошенника с сайта знакомств

Мужчина через несколько дней после знакомства стал предлагать ей подзработать с помощью инвестиций на бирже.

Без денег и без кавалера осталась 36-летняя жительница поселка Верх-Нейвинский под Новоуральском. Она потеряла 826 тысяч рублей, играя на «инвестиционной бирже» по совету мужчины с сайта знакомств. Об инциденте рассказали в полиции Новоуральска.

В ноябре 2023 года женщина начала общаться в приложении с неким Игорем. Он сообщил, что живет в Европе, а деньги на безбедное существование зарабатывает с помощью финансовых операций. Поправить материальное положение он посоветовал и новой знакомой.

Она согласилась, и с ней связался «финансовый консультант», который начал курировать ее сделки на «бирже». Сначала женщина вкладывала собственные средства, но когда кривая дохода пошла вверх, набрала кредитов в банках.

Однако, когда она захотела вывести деньги со счета, с нее дважды потребовали страховой взнос. Тогда потерпевшая поняла, что это обман, и обратилась в полицию.

Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее пенсионерку из Нижнего Тагила аферисты оставили без денег, когда она искала телефон внучки через соцсети.

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