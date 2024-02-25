Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024

В первый месяц 2024 года в Арбитражном суде региона рассматривается дело о банкротстве ООО «ПРО-МЕХ» из Екатеринбурга. Администрируют процесс о финансовой несостоятельности организации арбитражные управляющие, которые проходят в деле в качестве третьих лиц. Компания из Екатеринбурга специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий и находится под вниманием Межрайонной инспекции ФНС России №31.