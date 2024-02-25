Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:29
В начале января в Арбитражный суд Свердловской области обратилось акционерное общество «Геометрия», которое занимается покупкой и продажей недвижимости. Истец требует с ООО «Исток» 197,7 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договорам займа и кредита. Ответчик, добавим, работает с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Обе компании занимаются своей деятельностью в Екатеринбурге.
Убыточное предприятие ООО «Исток» (судя по открытым данным Rusprofile) в настоящее время судится по 66 делам на общую сумму 812 миллионов рублей.
В первый месяц 2024 года в Арбитражном суде региона рассматривается дело о банкротстве ООО «ПРО-МЕХ» из Екатеринбурга. Администрируют процесс о финансовой несостоятельности организации арбитражные управляющие, которые проходят в деле в качестве третьих лиц. Компания из Екатеринбурга специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий и находится под вниманием Межрайонной инспекции ФНС России №31.
В судах против ООО «ПРО-МЕХ» сейчас находятся 3 дела на сумму 330 миллиона рублей.
В конце января арбитражной судье Галине Марьинских поступило заявление от ООО «КОМТЕХ». Компания, занимающаяся оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, требует с научно-производственного объединения автоматики имени академика Н. А. Семихватова 69,7 миллиона рублей. Научная организация с миллиардной выручкой, по мнению истца, не исполнила обязательства по договорам поставки товаров.
Научное предприятие судится по еще 117 делам на сумму 1,1 миллиарда рублей. Помимо поставки товара организация занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук и многими другими направлениями (производство средств связи, электросхем, насосов и иного оборудования).
ООО «ППК», специализирующееся на монтаже промышленных машин и оборудования, просит взыскать с ООО «Стройкомплекс» из Екатеринбурга 73,7 миллиона рублей. Причина — неисполнение обязательств по договорам поставки товара. Ответчик занимается производством электромонтажных работ.
Свердловский «Стройкомплекс» проходит ответчиком еще по 60 делам на общую сумму 765 миллионов рублей.
В январе 2024 года в Арбитражный суд Свердловской области рассматривают дело о взыскании с ООО «Уралторфресурс» 76,6 миллиона рублей. Фирма занимается добычей и агломерацией торфа в Екатеринбурге. В суд обратились представители территориального управления федерального агентства по управления госимуществом.
В настоящее время управление в качестве истца судится по 138 делам на общую сумму 901 миллион рублей.
Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы» требует с подрядчика ООО «Уралэлектрострой» 66,6 миллиона рублей. У второго имеются серьезные финансовые проблемы — организация находится на стадии банкротства. От лица ответчика выступает конкурсный управляющий Сергей Джембулатов. Из открытых данных удалось уточнить, что у ООО «УЭС» имеется задолженность по налогам и сборам и штрафах на сумму 355 миллиона рублей за 2023 год.
В Арбитражный суд с заявлением обратилось акционерное общество «УРАЛСЕВЕРГАЗ — Независимая газовая компания». Ее представители требуют взыскать с АО «Объединенная теплоснабжающая компания» 65,4 миллиона рублей для исполнения обязательств по договорам энергоснабжения. Всего в отношении второй в судах имеется 34 дела на общую сумму 351 миллион рублей.