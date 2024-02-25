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Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Громкие суды, крупный пожар, новый тест и десятки вакансий

Громкие суды, крупный пожар, новый тест и десятки вакансий

25 февраля 2024, 17:06
Громкие суды за январь 2024 года. Крупный пожар под Нижним Тагилом в Николо-Павловском. Награды для творческой студии «Волшебное зеркало». Новый тест от редакции и десятки вакансий в МФЦ Свердловской области: самое важное, что произошло за 23, 24 и 25 февраля в Нижнем Тагиле.

Январь 2024 года пролетел незаметно, но за это время Арбитражные суды Свердловской области уже разбирали немаленькие дела. Какие именно крупные судебные процессы прошли за первый месяц зимы — в репортаже TagilCity.ru.

Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
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Под Нижним Тагилом в Николо-Павловском чуть было не произошла трагедия. В пожаре могла погибнуть целая семья, но все обошлось. Возгорание дома возникло из-за неисправной проводки. Мужчина с женщиной и ребенком смогли выбраться самостоятельно.

В Николо-Павловском под Нижним Тагилом семья с ребенком выбралась из горящего дома
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Внушающую уважение коллекцию наград держат у себя в достижениях воспитанники студии «Волшебное зеркало». Ребята стали лауреатами конкурсов совершенно разного уровня. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе ГДДЮТ.

Воспитанники студии творчества ГДДЮТ стали лауреатами целого ряда конкурсов
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TagilCity.ru приготовил новый тест для разминки памяти. Тема этого выпуска: насколько хорошо вы знаете советские военные фильмы. Коллектив редакции еще раз поздравляет всех защитников Отечества с праздником. Этот день, когда мы чествуем всех, кто стоит на страже нашей Родины, кто готов в любой момент встать на ее защиту. Это день, когда мы выражаем свою благодарность и уважение всем, кто служит в армии, в полиции, в МЧС и других силовых структурах. С днем защитника Отечества.

Тест «Насколько хорошо вы знаете советские военные фильмы?»
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Умение найти выход из любой стрессовой ситуации и хорошо поставленная речь, с такими требованиями к соискателю подошли в МФЦ, кроме того, от кандидата ждут наличие юридического образования. В настоящее время в МФЦ Свердловской области открыто 34 вакансии. Сотрудники госучреждения предлагают трудоустройство прямо во время приема горожан.

Десятки вакансий: МФЦ Свердловской области ищут новых сотрудников
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