Громкие суды, крупный пожар, новый тест и десятки вакансий

TagilCity.ru приготовил новый тест для разминки памяти. Тема этого выпуска: насколько хорошо вы знаете советские военные фильмы. Коллектив редакции еще раз поздравляет всех защитников Отечества с праздником. Этот день, когда мы чествуем всех, кто стоит на страже нашей Родины, кто готов в любой момент встать на ее защиту. Это день, когда мы выражаем свою благодарность и уважение всем, кто служит в армии, в полиции, в МЧС и других силовых структурах. С днем защитника Отечества.