Громкие суды, крупный пожар, новый тест и десятки вакансий

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Январь 2024 года пролетел незаметно, но за это время Арбитражные суды Свердловской области уже разбирали немаленькие дела. Какие именно крупные судебные процессы прошли за первый месяц зимы — в репортаже TagilCity.ru.
Под Нижним Тагилом в Николо-Павловском чуть было не произошла трагедия. В пожаре могла погибнуть целая семья, но все обошлось. Возгорание дома возникло из-за неисправной проводки. Мужчина с женщиной и ребенком смогли выбраться самостоятельно.
Внушающую уважение коллекцию наград держат у себя в достижениях воспитанники студии «Волшебное зеркало». Ребята стали лауреатами конкурсов совершенно разного уровня. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе ГДДЮТ.
TagilCity.ru приготовил новый тест для разминки памяти. Тема этого выпуска: насколько хорошо вы знаете советские военные фильмы. Коллектив редакции еще раз поздравляет всех защитников Отечества с праздником. Этот день, когда мы чествуем всех, кто стоит на страже нашей Родины, кто готов в любой момент встать на ее защиту. Это день, когда мы выражаем свою благодарность и уважение всем, кто служит в армии, в полиции, в МЧС и других силовых структурах. С днем защитника Отечества.
Умение найти выход из любой стрессовой ситуации и хорошо поставленная речь, с такими требованиями к соискателю подошли в МФЦ, кроме того, от кандидата ждут наличие юридического образования. В настоящее время в МФЦ Свердловской области открыто 34 вакансии. Сотрудники госучреждения предлагают трудоустройство прямо во время приема горожан.