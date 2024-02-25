«Крылья Тагила» взлетели на концерте ко Дню защитника Отечества

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Концерт группы силовых ведомств Нижнего Тагила состоялся в ДК «Юбилейный» 22 февраля. Группа имеет гордое название «Крылья Тагила».
С Днем защитника Отечества тагильчан поздравил начальник МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.
Это серьезный праздник, который на сегодняшний день стал уже воистину народным. Здесь собрались коллеги, которые отдали свой воинский долг нашему Отечеству и те, кто еще служат, — сказал Ибрагим Абдулкадыров.
На мероприятии также присутствовал Вячеслав Горячкин, первый замглавы администрации Нижнего Тагила. Он отдельно отметил коллектив «Крылья Тагила», который выступил на сцене.
Я очень рад, что они приняли участие в городском гранте и получили субсидию на поддержку общественной организации. Хороший коллектив, уже достаточно известный в Нижнем Тагиле, — пояснил Вячеслав Горячкин.
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