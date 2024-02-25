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Силовики из группы «Крылья Тагила» выступили на концерте к 23 февраля

«Крылья Тагила» взлетели на концерте ко Дню защитника Отечества

25 февраля 2024, 13:15
Фото: Скриншот ТК «Тагил-ТВ»

Силовики из группы «Крылья Тагила» выступили на концерте к 23 февраля

Силовики из группы «Крылья Тагила» выступили на концерте в ДК «Юбилейный». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

Концерт группы силовых ведомств Нижнего Тагила состоялся в ДК «Юбилейный» 22 февраля. Группа имеет гордое название «Крылья Тагила».

С Днем защитника Отечества тагильчан поздравил начальник МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

Это серьезный праздник, который на сегодняшний день стал уже воистину народным. Здесь собрались коллеги, которые отдали свой воинский долг нашему Отечеству и те, кто еще служат, — сказал Ибрагим Абдулкадыров.

На мероприятии также присутствовал Вячеслав Горячкин, первый замглавы администрации Нижнего Тагила. Он отдельно отметил коллектив «Крылья Тагила», который выступил на сцене.

Я очень рад, что они приняли участие в городском гранте и получили субсидию на поддержку общественной организации. Хороший коллектив, уже достаточно известный в Нижнем Тагиле, — пояснил Вячеслав Горячкин.

Ранее редакция TagilCity.ru составила тест к 23 февраля, который рассказывает о тонкостях военной службы.

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