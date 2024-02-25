Лыжник из Нижнего Тагила занял третье место на «Кубке Медной горы»

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Первое место досталось москвичу Евгению Климову. Серебро завоевал житель Татарстана Данил Садреев. Третье место занял Михаил Пуртов из Нижнего Тагила, пишет «Тагильский рабочий».
Первый раз тагильчанин прыгнул так же, как и Климов — 95 метров. Однако сначала его у него было неудачное приземление. Со второй попытки Пуртов совершил прыжок на 94,5 метра.
Напомним, жители Нижнего Тагила, занимающиеся в спортшколе «Аист», стали победителями по прыжкам на лыжах во Всероссийской спартакиаде, обойдя московскую сборную.