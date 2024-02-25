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Летающий лыжник из Нижнего Тагила стал призером на «Кубке Медной горы»

Лыжник из Нижнего Тагила занял третье место на «Кубке Медной горы»

25 февраля 2024, 12:57
Фото: «Тагильский рабочий»

Летающий лыжник из Нижнего Тагила стал призером на «Кубке Медной горы»

В Нижнем Тагиле состоялось состязание «Кубок медной горы», где спортсмены прыгали на лыжах. В мероприятии участвовали также спортсмены из Беларуси и Казахстана.

Первое место досталось москвичу Евгению Климову. Серебро завоевал житель Татарстана Данил Садреев. Третье место занял Михаил Пуртов из Нижнего Тагила, пишет «Тагильский рабочий».

Первый раз тагильчанин прыгнул так же, как и Климов — 95 метров. Однако сначала его у него было неудачное приземление. Со второй попытки Пуртов совершил прыжок на 94,5 метра.

Напомним, жители Нижнего Тагила, занимающиеся в спортшколе «Аист», стали победителями по прыжкам на лыжах во Всероссийской спартакиаде, обойдя московскую сборную.

Нижний Тагил примет международные соревнования летающих лыжников
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