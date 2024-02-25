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Инвалид и молодой человек подрались в автобусе в Екатеринбурге

Молодой человек в Екатеринбурге пытался выгнать из автобуса дедушку-инвалида

25 февраля 2024, 06:09
Фото: Изображение Midjourney

Инвалид и молодой человек подрались в автобусе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге молодой человек, ехавший в автобусе, хотел прогнать пожилого мужчину из транспорта. Инцидент случился 23 февраля 2024 года.

Как рассказали очевидцы, пенсионер зашел в автобус, а молодой человек в грубой форме стал ему говорить, чтобы он покинул салон, рассказали в Telegram-канале «Безумный ЕКБ».

Пожилой екатеринбуржец попросил юношу говорить с ним более вежливо, потому что он является инвалидом. После этого парень его ударил, а пенсионер с ноги выкинул его из общественного транспорта.

Остальные пассажиры стали кричать водителю, чтобы он скорее закрыл двери. Водитель их захлопнул, а затем уехал с остановки.

Напомним, в Екатеринбурге неизвестные распылили в лицо кондуктору маршрутки перцовый баллончик. Сотрудники полиции разыскивают хулиганов.

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#Происшествия#Автобус#Пенсионер#Пассажиры#ЧП#Конфликт#Очевидцы#Молодой человек#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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