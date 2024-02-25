Молодой человек в Екатеринбурге пытался выгнать из автобуса дедушку-инвалида

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Как рассказали очевидцы, пенсионер зашел в автобус, а молодой человек в грубой форме стал ему говорить, чтобы он покинул салон, рассказали в Telegram-канале «Безумный ЕКБ».
Пожилой екатеринбуржец попросил юношу говорить с ним более вежливо, потому что он является инвалидом. После этого парень его ударил, а пенсионер с ноги выкинул его из общественного транспорта.
Остальные пассажиры стали кричать водителю, чтобы он скорее закрыл двери. Водитель их захлопнул, а затем уехал с остановки.
Напомним, в Екатеринбурге неизвестные распылили в лицо кондуктору маршрутки перцовый баллончик. Сотрудники полиции разыскивают хулиганов.