Мужчина на снегоходе сбил девушку на лыжной базе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Мужчина в какой-то момент не справился с управлением и сбил девушку, которая в этот момент гуляла на базе, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Пострадавшую отвезли в медучреждение для осмотра. От госпитализации девушка отказалась, и медики отпустили ее домой.
По словам горожанина, который управлял снегоходом, у транспорта плохо работала ручка газа, из-за чего он не смог вовремя затормозить. Инспекторы проводят проверку по факту инцидента.
Напомним, 21 февраля 2024 года в Нижней Туре водитель автомобиля сбил девушку, которая переходила дорогу. Ее отвезли в больницу с полученными повреждениями.