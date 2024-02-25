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Девушка на лыжной базе в Нижнем Тагиле пострадала из-за наезда снегохода

Мужчина на снегоходе сбил девушку на лыжной базе в Нижнем Тагиле

25 февраля 2024, 11:48
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Девушка на лыжной базе в Нижнем Тагиле пострадала из-за наезда снегохода

62-летний мужчина на снегоходе наехал на 25-летнюю девушку. Инцидент произошел на лыжной базе «Уралец» в Нижнем Тагиле 25 февраля 2024 года.

Мужчина в какой-то момент не справился с управлением и сбил девушку, которая в этот момент гуляла на базе, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Пострадавшую отвезли в медучреждение для осмотра. От госпитализации девушка отказалась, и медики отпустили ее домой.

По словам горожанина, который управлял снегоходом, у транспорта плохо работала ручка газа, из-за чего он не смог вовремя затормозить. Инспекторы проводят проверку по факту инцидента.

Напомним, 21 февраля 2024 года в Нижней Туре водитель автомобиля сбил девушку, которая переходила дорогу. Ее отвезли в больницу с полученными повреждениями.

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