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Пропавшую жительницу Красноуфимска ищут вторые сутки

Невысокая женщина в светло-зеленой куртке пропала в Красноуфимске

25 февраля 2024, 06:49
Фото: 1MI

Пропавшую жительницу Красноуфимска ищут вторые сутки

В Красноуфимске бесследно пропала 57-летняя местная жительница. Женщину разыскивают с 22 февраля 2024 года.

После исчезновения свердловчанки ее близкие начали поиски и обратились за помощью к сотрудникам поискового отряда.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В момент своего исчезновения на горожанке были надеты зеленый пуховик, темные штаны и шапка серого цвета, а на ногах у нее были берцы. Волосы светлые, рост 158 сантиметров, цвет глаз серо-голубой.

Предположительно, женщина может находиться и в другом свердловском городе. Об этом рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, 23 февраля 2024 года в Кировграде пропал 25-летний молодой человек. Ему требуется медицинская помощь.

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