Невысокая женщина в светло-зеленой куртке пропала в Красноуфимске

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
После исчезновения свердловчанки ее близкие начали поиски и обратились за помощью к сотрудникам поискового отряда.
В момент своего исчезновения на горожанке были надеты зеленый пуховик, темные штаны и шапка серого цвета, а на ногах у нее были берцы. Волосы светлые, рост 158 сантиметров, цвет глаз серо-голубой.
Предположительно, женщина может находиться и в другом свердловском городе. Об этом рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, 23 февраля 2024 года в Кировграде пропал 25-летний молодой человек. Ему требуется медицинская помощь.