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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Оттепель ожидается в начале марта в Нижнем Тагиле

Оттепель ожидается в начале марта в Нижнем Тагиле

25 февраля 2024, 12:39
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют плюсовые температуры в начале марта в Нижнем Тагиле.

Согласно данным метеорологов Гисметео, в начале марта в городе будет температура воздуха выше нуля градусов.

В начале рабочей недели, 26 и 27 февраля, в Нижнем Тагиле прогнозируется среднесуточная температура до -5 градусов. Столбики термометров не будут опускаться ниже -7 градусов, а днем поднимутся до -2 градусов. Однако ожидается ветреная погода с порывами до 11 метров в секунду.

В последние дни зимы, 28, и 29 февраля, уже станет теплее. Воздух прогреется до -1 градуса. Но ветер, по прогнозам синоптиков, так и не стихнет.

Первые дни весны в Нижнем Тагиле обещают быть теплыми. Днем ожидается до +1 градуса, но ночью возможно похолодание до -9 градусов. Ветер стихнет и сменится на юго-западный. Осадков метеорологи тоже не обещают.

Ранее мы рассказывали, какая погода ожидается весной в Нижнем Тагиле.

Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
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#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Весна#Природа#Март#Оттепель#Екатеринбург#Евгения Сафина
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