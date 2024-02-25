Оттепель ожидается в начале марта в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Согласно данным метеорологов Гисметео, в начале марта в городе будет температура воздуха выше нуля градусов.
В начале рабочей недели, 26 и 27 февраля, в Нижнем Тагиле прогнозируется среднесуточная температура до -5 градусов. Столбики термометров не будут опускаться ниже -7 градусов, а днем поднимутся до -2 градусов. Однако ожидается ветреная погода с порывами до 11 метров в секунду.
В последние дни зимы, 28, и 29 февраля, уже станет теплее. Воздух прогреется до -1 градуса. Но ветер, по прогнозам синоптиков, так и не стихнет.
Первые дни весны в Нижнем Тагиле обещают быть теплыми. Днем ожидается до +1 градуса, но ночью возможно похолодание до -9 градусов. Ветер стихнет и сменится на юго-западный. Осадков метеорологи тоже не обещают.
Ранее мы рассказывали, какая погода ожидается весной в Нижнем Тагиле.