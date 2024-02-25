Оттепель ожидается в начале марта в Нижнем Тагиле

В начале рабочей недели, 26 и 27 февраля, в Нижнем Тагиле прогнозируется среднесуточная температура до -5 градусов. Столбики термометров не будут опускаться ниже -7 градусов, а днем поднимутся до -2 градусов. Однако ожидается ветреная погода с порывами до 11 метров в секунду.