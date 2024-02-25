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Updated Сегодня, 06:57

Черный автомобиль протаранил машину в Екатеринбурге

Развернуло несколько раз: два автомобиля столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

25 февраля 2024, 05:35
Фото: Midjourney

Черный автомобиль протаранил машину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло столкновение двух автомобилей на перекрестке Кировоградская — 40 лет Октября. ДТП случилось 24 февраля 2024 года.

На пути автомобиля, выехавшего на перекресток, появилась другая машина, которая на полной скорости в него влетела. В результате столкновения автомобиль несколько раз развернуло, после чего он оказался на обочине.

Оба автомобиля получили повреждения. Известно, что в дорожной аварии пострадала пассажирка одной из машин. Ее отвезли в больницу №23, рассказали в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, в Екатеринбурге автомобиль «УАЗ» врезался в трамвай. Пассажиры трамвая покинули общественный транспорт, а на месте ЧП временно образовалась пробка.

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