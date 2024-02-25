Развернуло несколько раз: два автомобиля столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 06:57
На пути автомобиля, выехавшего на перекресток, появилась другая машина, которая на полной скорости в него влетела. В результате столкновения автомобиль несколько раз развернуло, после чего он оказался на обочине.
Оба автомобиля получили повреждения. Известно, что в дорожной аварии пострадала пассажирка одной из машин. Ее отвезли в больницу №23, рассказали в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу.
Напомним, в Екатеринбурге автомобиль «УАЗ» врезался в трамвай. Пассажиры трамвая покинули общественный транспорт, а на месте ЧП временно образовалась пробка.