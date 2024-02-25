Свердловская область оказалась в топ-10 среди регионов по заявкам на участие в ДЭГ

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Перед Свердловской областью в рейтинге идут Московская и Ростовская области, а также Алтайский край и Чувашия, рассказали в пресс-службе Минцифры.
Кроме вышеуказанных регионов в топе оказались Новосибирская, Нижегородская и другие области, а также Пермский край.
Известно, что данную систему использовали уже более трех миллионов жителей страны. Проголосовать в электронном формате смогут жители 28 регионов.
Напомним, заявления на то, чтобы поучаствовать в выборах из дома, можно подавать до 11 марта 2024 года.