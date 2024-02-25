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В Свердловской области повышенный интерес к участию в ДЭГ

Свердловская область оказалась в топ-10 среди регионов по заявкам на участие в ДЭГ

25 февраля 2024, 09:27
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области повышенный интерес к участию в ДЭГ

Свердловская область оказалась на пятом месте в топе-10 среди регионов-лидеров по отправленным заявлениям для того, чтобы принять участие в электронном голосовании на предстоящих выборах 17 марта 2024 года.

Перед Свердловской областью в рейтинге идут Московская и Ростовская области, а также Алтайский край и Чувашия, рассказали в пресс-службе Минцифры.

Кроме вышеуказанных регионов в топе оказались Новосибирская, Нижегородская и другие области, а также Пермский край.

Известно, что данную систему использовали уже более трех миллионов жителей страны. Проголосовать в электронном формате смогут жители 28 регионов.

Напомним, заявления на то, чтобы поучаствовать в выборах из дома, можно подавать до 11 марта 2024 года.

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