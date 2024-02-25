Свердловская область оказалась в топ-10 среди регионов по заявкам на участие в ДЭГ

В Свердловской области повышенный интерес к участию в ДЭГ

Свердловская область оказалась на пятом месте в топе-10 среди регионов-лидеров по отправленным заявлениям для того, чтобы принять участие в электронном голосовании на предстоящих выборах 17 марта 2024 года.